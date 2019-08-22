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Украину разжарит 34-градусная жара и зальют дожди
22.08.2019 14:42
В Украине в четверг, 22 августа, ожидается солнечная жаркая погода с сильным ветром, сообщает Укргидрометцентр.
На Западе будет +23...+25 градусов днем, ночью +14...+17 градусов, солнечно, без осадков. На Закарпатье будет жарко с температурой +27...+29 градусов днем и +15...+17 градусов ночью.
В Центре также будет жарко – днем +28...+32 градуса, в Днепропетровской и Херсонской областях прогнозируют до +31...+33 градусов, в Одесской и Николаевской областях ожидается до +32...+34 градусов днем и +18...+20 градусов ночью. На Востоке также будет жара – до +33 градусов.
Источник : https://www.segodnya.
Теги: Украина, жара, прогноз погоды
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