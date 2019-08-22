В Киеве будут судить коммунальщика, растратившего более двух миллионов гривен

22.08.2019 16:20

В Киеве будут судить директора коммунального предприятия составлял договора на оказание юридических услуг с фейковыми компаниями, а деньги присваивал себе. Таким образом он растратил более двух миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Сотрудники полиции установили, что 55-летний директор одного из коммунальных предприятий в Оболонском районе Киева совершил растрату имущества на сумму более двух миллионов гривен. Злоумышленник заключал договора с фиктивными компаниями на оказание услуг. Мужчина на бумагах оплачивал услуги юридических фирм для отстаивания интересов коммунального предприятия в судах столицы. Фактически использовал деньги в собственных целях", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что было 16 таких фактов перечисления средств: это подтверждают выписки с банковских платежных поручений. Общая сумма убытков составляет более 2,25 млн гривен.

Источник : https://www.segodnya.ua/