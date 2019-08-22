В НБУ дали оценку экономическому росту Украины

22.08.2019 19:00

Экономический рост Украины замедлился в первой половине 2019 года, в частности, из-за ослабления экономической активности в мире.

Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины (НБУ) о деятельности Совета по финансовой стабильности, обнародованном в четверг, 22 августа, пресс-службой регулятора.

"Среди ключевых факторов, поддерживающих рост, – устойчивый внутренний спрос, которому помогает повышение заработной платы и социальных выплат", – говорится в документе.

НБУ также отметил, что продолжается замедление инфляции до целевых значений благодаря жесткой монетарной политике и ответственной фискальной политике.

"Дефицит текущего счета расширился в 2018 году, но в 2019 году ожидается его сужение благодаря рекордному урожаю зерновых и благоприятным условиям торговли, в частности низким ценам на энергоносители", – добавили в регуляторе.

Источник : https://www.segodnya.ua