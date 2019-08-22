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В Польше легально работают почти полмиллиона украинцев

22.08.2019 08:18
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В Польше легально работают почти полмиллиона украинцев

Украинские трудовые мигранты составляют львиную долю иностранных работников в Польше и их количество продолжает расти.

Число зарегистрированных в Польше иностранных работников выросло с начала года на 75 тысяч и в конце июня достигло 644 тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные Заведения социального страхования (ZUS), сообщает Польское радио.

"Конечно, большинство из них, 483 тысячи, являются гражданами Украины. Следующая национальная группа – уже более чем в десять раз меньше. Мы говорим о гражданах Беларуси, которых в пределах 38 тысяч. Далее грузины - примерно 9,5 тысяч, а затем молдаван и граждан России - более 8 тысяч", - сказал представитель ZUS Войцех Андрусевич.

Он также отметил, что все зарегистрированные в ZUS иностранцы трудоустроены в Польше легально.

"На самом деле в пределах 70% тех, кто начинает работу в Польше (мы здесь говорим об иностранцах), начинают ее, имея ставку. Только в пределах 3-4% - это те, кто открывает собственную предпринимательскую деятельность. А остальные - это те, кто работает на основе договора поручения", - отметил представитель ZUS.

По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП ежегодно.



Теги: Донбасс, Польша, украинец
 
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