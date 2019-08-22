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В Украине готовят для обмена трех граждан РФ
22.08.2019 17:01
Украина готовит трех задержанных граждан РФ к обмену. Об этом сообщил адвокат россиян Валентин Рыбин.
РосСМИ сообщают, что российских граждан Одинцова, Баранова и Мефедова, ранее задержанных в Украине, готовят к юридической процедуре обмена. По словам правозащитника, в списке на обмен есть и другие лица, однако, их фамилии не назвал.
По словам Рыбина, Одинцов и Баранов были признаны виновными в дезертирстве, государственной измене и были приговорены к 14 и 13 годам лишения свободы. В то же время, Мефедов обвиняется в сепаратизме по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.
Рыбин уточнил, что обмен состоится уже в ближайшие дни.
Источник : https://donpress.
Теги: Украина, Донбасс, обмен
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