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В Украине расширили СПИСОК банков для получения субсидий наличными
В Украине расширили перечень банков для получения украинцами монетизированных субсидий (в наличной форме) на оплату коммунальных услуг, пересчет которых начали в мае, передает facenews.
Как сообщают в Министерстве соцполитики, начиная с октября 2019 года монетизированные субсидии будут выплачивать местные органы социальной защиты населения.
Для этого Пенсионный фонд предоставит им счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию. Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в «Ощадбанке».
«Если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении, то ему нужно обратиться с заявлением в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором хочет получать деньги субсидиант», — сообщают в Минсоцполитики
Банки, уполномоченные на проведение таких операций:
- АТ «Укрексімбанк»
- АТ «Ощадбанк»
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
- АТ АБ «Укргазбанк»
- АТ «УКРСОЦБАНК»
- АТ «Райффайзен Банк Аваль»
- АТ «КРЕДОБАНК»
- АТ «УкрСиббанк»
- АТ «Ідея Банк»
- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
- АТ «АЛЬФА-БАНК»
- АТ «ОТП Банк»АТ «Банк Альянс»
- АТ АКБ «Львів»
- АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
- АТ «МТБ БАНК»
- АТ АБ «ПІВДЕННИЙ»
- АТ «Полтава-банк»
- АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
- АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»
- АТ «Юнекс Банк»
- АТ «Комерційний Індустріальний Банк»
- АТ «Універсал Банк»
- АТ «АКБ «РАДАБАНК»
- АТ «БАНК ВОСТОК»
- АТ «МОТОР-БАНК»
- АТ «КБ «АКОРДБАНК»
- АТ «КРИСТАЛБАНК»
- АТ «БАНК СІЧ»
- АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
- АТ «МЕТАБАНК»
- АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
- АТ «ПРАВЕКС БАНК»
- АТ «ТАСКОМБАНК»
- АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
- АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК»)
- АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК»)
Те получатели субсидии, у которых нет счета в одном из уполномоченных банков, будут получать деньги через «Укрпочту» по адресу, указанному при обращении за государственной помощью.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, наличные, список, субсидия
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