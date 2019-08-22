Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине расширили СПИСОК банков для получения субсидий наличными

22.08.2019 07:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине расширили СПИСОК банков для получения субсидий наличными

В Украине расширили перечень банков для получения украинцами монетизированных субсидий (в наличной форме) на оплату коммунальных услуг, пересчет которых начали в мае, передает facenews.

Как сообщают в Министерстве соцполитики, начиная с октября 2019 года монетизированные субсидии будут выплачивать местные органы социальной защиты населения.

Для этого Пенсионный фонд предоставит им счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию. Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в «Ощадбанке».

«Если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении, то ему нужно обратиться с заявлением в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором хочет получать деньги субсидиант», — сообщают в Минсоцполитики

Банки, уполномоченные на проведение таких операций:

  • АТ «Укрексімбанк»
  • АТ «Ощадбанк»
  • АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
  • АТ АБ «Укргазбанк»
  • АТ «УКРСОЦБАНК»
  • АТ «Райффайзен Банк Аваль»
  • АТ «КРЕДОБАНК»
  • АТ «УкрСиббанк»
  • АТ «Ідея Банк»
  • АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
  • АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
  • АТ «АЛЬФА-БАНК»
  • АТ «ОТП Банк»АТ «Банк Альянс»
  • АТ АКБ «Львів»
  • АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
  • АТ «МТБ БАНК»
  • АТ АБ «ПІВДЕННИЙ»
  • АТ «Полтава-банк»
  • АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
  • АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»
  • АТ «Юнекс Банк»
  • АТ «Комерційний Індустріальний Банк»
  • АТ «Універсал Банк»
  • АТ «АКБ «РАДАБАНК»
  • АТ «БАНК ВОСТОК»
  • АТ «МОТОР-БАНК»
  • АТ «КБ «АКОРДБАНК»
  • АТ «КРИСТАЛБАНК»
  • АТ «БАНК СІЧ»
  • АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
  • АТ «МЕТАБАНК»
  • АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
  • АТ «ПРАВЕКС БАНК»
  • АТ «ТАСКОМБАНК»
  • АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
  • АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК»)
  • АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (АТ «АП БАНК»)

Те получатели субсидии, у которых нет счета в одном из уполномоченных банков, будут получать деньги через «Укрпочту» по адресу, указанному при обращении за государственной помощью.

Источник : https://from-ua. 



Теги: Украина, Донбасс, наличные, список, субсидия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх