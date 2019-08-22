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В Украине «заработали» штрафы за нерастаможенные авто: «евробляхерам» рассказали об их правах

22.08.2019 16:43
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В Украине «заработали» штрафы за нерастаможенные авто: «евробляхерам» рассказали об их правах

Отложенные Верховной Радой нормы об отсрочке введения штрафа за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации вступили в силу 22 августа 2019 года.

Ранее принятый закон предусматривал, что до 23 мая должны были действовать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей на еврономерах, однако решение отложили до 24 августа, пишут Украинские новости.

С 22 августа прекращает действовать 25% скидка на растаможку "евроблях" - автомобилей на иностранной регистрации, после чего акциз необходимо будет платить в полном объеме.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, авто, штраф
 
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