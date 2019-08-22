Военный эксперт объяснил значение парада на День Независимости для Украины

22.08.2019 18:17

Шествие на День Независимости может стать огромной ошибкой президента Зеленского.

Об этом в интервью «Обозревателю» сообщил военный эксперт Тарас Жовтенко

По его словам, что пока конечного результата работы режиссера Алана Бадоева никто не видел, но ставить эксперименты над военными шествиями во время опасного для Украины времени — это большая ошибка.

Военный эксперт также подчеркнул, что люди ожидают классический парада к которому они привыкли. Шествие вызовет много вопросов у украинцев и особенно у военных, также это может стать маленьким кирпичиком для военного мятежа.

Источник : https://donpress.