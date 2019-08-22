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Встреча в Варшаве: Зеленский и Трамп подпишут ряд соглашений
22.08.2019 20:00
Во время встречи в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут ряд документов. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, пишет 5 канал.
Какие именно документы будут подписаны, она не уточнила, передает Корреспондент.
Зеркаль добавила, что к организации встречи Зеленского и Трампа в столице Польши вовлечено Министерство иностранных дел Украины.
"Мы отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - отметила она.
Теги: Донбасс, Варшава, встреча, Дональд Трамп, соглашение, Зеленский
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