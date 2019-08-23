28-й год независимости в «совке», перекрашенном в сине-желтый

23.08.2019 13:53

Празднование Дня Независимости по новому, в духе креатива и современных трендов – это пока что даже не попытка, а символ попытки отвязаться от совковости, которая прочно держит страну вдали от европейских и каких-либо других прогрессивных перспектив.

…В Антарктиду, на станцию «Академик Вернандский», отправился томос об автокефалии ПЦУ. Точнее, одна из копий той копии томоса, что была передана Фанаром Киеву. Но это мелочи. Главное, что теперь ученые-полярники, которые «привержены идее единой поместной украинской церкви» (цитата митрополита), смогут регулярно лицезреть святыню, «имеющую стратегическое значение для нашей государственности» (цитата президента). Так что, сами понимаете, это событие стратегического политического масштаба – настолько же важное, как и транспортировка бюста Ленина на антарктическую станцию «Полюс недоступности» в 1958 году.

Бюст, кстати, стоит там до сих пор, хотя станция давно заброшена. Ильич одиноко всматриваясь в бескрайнюю ледяную пустыню, размышляя об идиотизме своих последователей, умудрившихся так быстро превратить социализм в «совок». Впрочем, то что мы назовем «совком», зародилось и существовало еще задолго до СССР, о чём From-ua уже рассказывал много лет назад. И за это время, к сожалению, стало совершенно очевидным, что «совок» продолжает жить и в постмайданной Украине. Он никуда не делся, даже не смотря на оголтелую «декоммунизацию», которая, по сути, сама является одним из проявлением «совка». Просто теперь он тщательно перекрашен в патриотические сине-желтые цвета, наряжен в вышиванку, а вместо «Краткого курса» гордо сжимает в руках Ассоциацию и томос.

Новое поколение украинцев будет жить в Европе!

«Совок» многолик, мы сталкиваемся с ним всех сферах нашей жизни: в быту, в экономике, в общественной жизни. Где-то он выражается в отсталости и убогости, где-то в глупости или закомплексованности, где-то в рукож…пости и лени. Но самым одиозным и вызывающим является совок политический, потому что он представляет собою ядерную смесь дурости, лицемерия и подхалимства.

Сразу после второго Майдана, новая власть решила поднять флаги Евросоюза на государственных учреждениях столицы. Так она решила подчеркнуть «неизменность европейского курса». Правда, за пределами Киева и Львова затея почти не распространилась. Не то чтобы чиновники на местах были против евроинтеграции, просто политический «совок», в основном, цветет в политических столицах. А чем дальше от них, тем больше верх берет «совок» халтурности и лени, в провинции чиновники исполняют циркуляры из центра чисто для галочки, без энтузиазма. Повесят себе в кабинете календарь с символикой ЕС – вот и вся евроинтеграция!

Дело, конечно, не в календарях и флагах. Дело в том, что «совок» искажает реальность, подменяя существенное символическим. Именно подменяет, ведь само по себе увлечение символизмом не столь режет глаз, если эта символика подкреплена существенными достижениями и реальными делами.

Ну вот, например, возьмем пример из далекого тоталитарного прошлого: открывается новый завод или электростанция, и по этому поводу устраиваются торжества - всё завешано красными флагами, со всех сторон с портретов сердито глядят вожди, грюкают в барабаны пионеры, динамики орут «я другой такой страны не знаю». Ритуал, символизм, который потом приелся и надоел за 70 лет – но ведь завод построен и станция запущена! И если это «совок», то лишь чуточку - пожалуй, слишком много кумача. Но есть и другой пример, из еще более далекого прошлого: тоже барабанный бой, тоже красные флаги и портреты вождей, но вместо завода – картонный танк или плакат «наш ответ Чемберлену», то есть голый символизм и балабольство. А вот это уже чистый «совок», процветавший в 20-х годах! Кстати, едва не угробивший СССР раньше времени.

Хотелось бы провести аналогии с современной Украиной, но вот проблема: за эти пять лет форсированной евроинтеграции в стране не было построено или открыто ничего значимого. Даже не то что нового, с нуля, а хотя бы капитально отремонтированного старого.

Впрочем, а что это мы всё о заводах, об электростанциях и прочих атрибутах тоталитарного прошлого! Ведь Европа - это не столько промышленные гиганты, сколько уровень жизни и качественная инфраструктура, а также определенный уровень прав и свобод. Так вот, чтобы Украина стала Европой, она должна достичь этих уровней: высоких доходов населения, отменной социальной помощи, работающего как часы нового транспорта, исправных дорог и т.д., что и будет существенным фактом «европейскости». Плюс, не забываем, права и свободы.

Понятно, что на достижение такого уровня уйдет много лет упорного труда. Но для этого нужно работать, а мы даже не начинали – вот в чем проблема! Вместо этого мы подняли влаги ЕС, нарисовали себе звезды на лбах, кричали с трибун «Україна – це Європа!», твердили о нашем «европейском выборе», даже выпросили туристический безвиз – но более ничего! А это и есть «совок» в его худшем варианте, только флаги сейчас не красные, а синие и сине-желтые, и вместо картонных танков мы носимся с безвизом и Ассоциацией. Создав себе виртуальную реальность, в которой существенные факты заменены символами. Смотрите, у нас вывешены влаги ЕС – мы Европа! В общем, этим строительство Европы в отдельно взятой Украине и ограничилось.

Кругом враги!

Но Европа это не только уровень жизни и свободы, но и особый склад мышления, менталитет. Конечно, не существует какого единого, стандартного европейского менталитета, европейцы во многом существенно разнятся. Скажем больше, там встречаются и свои «совки», хотя и не в таких количествах, да и большого влияния на общество они не оказывают. Но есть и то, что объединяет европейцев. Среди этих критериев стоит отметить прагматичный взгляд на мир (чуть ли не научный материализм) и понимание того, что для решения какой-то реальной проблемы нужно поднимать задницу и решать её, а не устраивать клоунады. Наверное, с этим согласятся многие. Что ж, тогда вы поймете, почему нынешний украинский «патриотизм» совершенно не совместим с европейским менталитетом.

Когда весной 2014 года украинцы вывешивали на балконах государственные флаги и пели хором «Путин ла-ла-ла-ла», это был озорное и вполне адекватное выражение своего мнения относительно захвата Крыма и вспышки сепаратизма. И покраска дорожных знаков на Донбассе в сине-желтый тоже имела смысл. Но прошел еще месяц, другой, прошло лето и осень – а те, кто называл себя украинскими патриотами, продолжали петь «ла-ла-ла-ла» и красить в сине-желтое всё, что попадалось под руку: заборы, ворота, монументы, даже мусорные баки! Причем, по всей Украине. Было совершенно непонятно, что это за самовыражение такое, когда в Киеве подобным образом перекрасили старинную чугунную ограду и новые декоративные ограждения на парковке. Зачем?! Но такой вопрос тут же вызывал агрессивную реакцию: а что тебе не нравится, ты что, сепар?!

А вот еще один забавный пример: летом 2014-го года отходившие боевики взорвали несколько мостов через Донец. Ремонт этих мостов, в принципе, был не таким уж и сложным, его потом сделали силами местных строителей, просто года два решался вопрос о том, кому это финансировать. Но пока местные власти, те самые поругаемые «рыги и сепары», пусть и медленно, но всё-таки решали вопрос ремонта мостов, местные патриоты два года устраивали на этих мостах периодические флеш-мобы «еднання берегів», протягивая над взорванными пролетами сине-желтые полотнища. Соберутся, помашут флагами, споют гимн – и по домам!

Это не просто «совок», это самое его дно! Даже в СССР, во времена послевоенных разрух, было моветоном устраивать бессмысленные митинги на руинах. Да, приходили с флагами, да, комсорги толкали речь – но потом активисты брали в руки лопаты и боролись с разрухой, или же хотя бы собирали деньги на восстановление. И это было очень по европейски, потому что и в Европе поступали точно так же. То есть здоровый советский менталитет (не «совковый», а советский) был намного ближе к европейскому, чем менталитет нынешних украинских национал-патриотов. Которые горазды устраивать комедии с флагами, но устраняются от участия в решении конкретных проблем.

Впрочем, тот вариант патриотизма, который взяла себе на вооружение нынешняя власть, он еще более «совковый», потому что базируется исключительно на принципе «кругом враги». Известном еще с бородатых времен двоеперстия, реявшим флагом над «социалистическим лагерем», а теперь вот ставшем основой украинской политики. Те люди, которые тридцать лет назад поносили американский империализм, теперь гневно машут кулаками России. Конечно, внешний враг теперь всего один, хотя и окружает Неньку с трех сторон, зато внутренних не счесть! И те, кто стучал в КГБ на «антисоветских агитаторов», теперь доносит в СБУ на «антиукраинских пропагандистов».

Те, кто в 2014-м году бросился «декоммунизировать» Украину с таким же неистовством, с каким их прадеды в 1917-м валили памятник Столыпину и сносили кресты с церквей, почему-то вдруг забыли, что коммунизм, как и прочие течения марксизма, пришли к нам из Европы. И в Европе кое-что из этого давно реализовали, причем не силой, а по волеизъявлению избирателей. Вот почему между европейским и советским менталитетом было столько общего. Можно сказать, что Европа, в некотором роде, это мягкий социализм без «совка».

Но в Украине есть разновидность «совков», которые с этим категорически не согласны. Хотя эти люди считают себя европейцами только потому, что имеют деньги на то, чтобы съездить на выходных в Варшаву или Прагу и сделать сельфи в тамошней кофейне, они всерьез, с важным видом принялись учить украинцев «европейскости» и тому, как «изжить совок» путем полного отказа от доступной медицины и социальных выплат. И эти «совки», получив возможность реализовать свои идеи, могут оказаться для Украины намного фатальнее сталинских комиссаров.

Источник from-ua