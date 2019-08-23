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Астролог Росс сделал резонансный прогноз по войне на Донбассе: все начинает сбываться

23.08.2019 19:32
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Астролог Росс сделал резонансный прогноз по войне на Донбассе: все начинает сбываться

По словам известного астролога, именно 2020 год станет переломным и для Донбасса, и для Украины в целом. Большую в этом роль, отмечает Влад Росс, сыграет нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский надеется, как отметил астролог, что уже через год война на Донбассе может прекратиться. Но делать заявления на этот счет не спешит. На то, что вооруженное кровопролитие может закончиться, указывает и уменьшение количества обстрелов на Востоке Украины со стороны российских наемников, сообщает "Диалог.UA".

"Все идет к тому, что сбудется мой давний прогноз о том, что уже в 2020 году перестанут стрелять", - отметил Росс в комментарии "Главреду".

"А в 2021-м никакой войны в Украине не будет однозначно, потому что на тот момент Юпитер и Сатурн войдут в зодиакальный знак Водолея", - подчеркнул он.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, прогноз, обстрелы, Зеленский
 
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