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Царёв: «Ахметов выжидает, когда рухнет рейтинг Зеленского»
Только Виктор Пинчук и Игорь Коломойский смогли провести в Верховную Раду свои политические силы, остальные олигархи, в частности, Ринат Ахметов, взяли паузу до осени и выжидают, когда обрушится рейтинг Владимира Зеленского.
Как информирует replyua.net, такое мнение прозвучало от бывшего депутата и скандального политика Олега Царёва. «Они ждут, пока рейтинг президента Владимира Зеленского начнет падать. Вот тогда они и выйдут из тени. Но перекупать по одному-два депутата они не будут. Это не выгодно потому что бессмысленно. Не стоит затраченных денег», - заявил Царёв. Также он подчеркнул, что у президента сейчас почти 300 депутатов, и его позиции пошатнутся в том случае, если фракцию покинут около 100 парламентариев.
По мнению политика, сейчас у Зеленского большие запасы прочности в том, что касается числа депутатов. Царёв также напомнил, что в парламент очень хотят попасть бизнесмены, и, его словам, в проходной части партийного списка место для бизнесменов стоило до 8 млн долларов.
Теги: Донбасс, Ахметов , рейтинг,
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