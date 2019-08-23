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Гороскоп на 23 августа: Скорпионы ведут себя слишком резко, а Козерогов поманят соблазны
В это время стоит вести себя максимально спокойно и сохранять внутренний баланс. Хотите знать, что вас ждет 23 августа?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут неприятности, кто может поссориться с родными, а кому не стоит быть слишком напористым.
Овен
Вас ждут домашние проблемы. Вероятны ссоры с кем-то из близких. Также возможно вам придется поговорить по душам с кем-то из семьи. Держите себя в руках и помните, что родные люди не всегда должны разделять ваше мнение.
Телец
В этот день не бросайте начатые дела. Если взялись за что-то, обязательно доведите это до конца. Вы добьетесь желаемого успеха, но только в том случае, если проявите настойчивость и трудолюбие.
Близнецы
День будет наполнен разочарованиями и неприятностями. Ваши высказывания могут обижать людей и провоцировать ссоры. Не ввязывайтесь в споры, сейчас вы не сможете вести себя мудро и можете сорваться и нагрубить.
Рак
Вы слишком активно защищаете свои интересы и идеи. Это может навредить вашим дальнейшим планам. Люди запоминают ваши поступки, поэтому обращайте внимание на то, как вы себя ведете. Особенно на работе.
Лев
День будет удачным для тех, кто планирует поездки, отпуск или командировку. Также это хорошее время для встреч с приятными людьми. Постарайтесь побольше общаться с друзьями, они могут рассказать вам кое-что интересное.
Дева
Вероятны сильные разногласия с коллегами или начальством. Если не сможете прислушаться к чужой точке зрения, рискуете потерять многое. Не стоит слишком активно отстаивать свою позицию, сейчас лучше просто промолчать и послушать.
Весы
Сейчас вам будет везти практически во всем. Пользуйтесь этим периодом, чтобы получить то, о чем давно мечтаете. Все шаги на пути к цели будут даваться легко и приятно. Но и без усилий не обойдется. Настоящий успех никогда не дается без труда.
Скорпион
Вы так решительно готовы добиваться своих целей, что иногда ведете себя слишком напористо. Подумайте, действительно ли для получения желаемого нужно действовать настолько грубо и резко? Иногда более мягкая тактика помогает получить больше.
Стрелец
Вы мудро разделяете действительно важные задачи и второстепенные дела. Это поможет вам добиться неплохих результатов в рабочей сфере. Также стоит уделить внимание своему здоровью, ваш организм явно пытается что-то вам сказать.
Козерог
Соблюдайте осторожность. Сейчас вас будут окружать соблазны, как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Помните, что совершить ошибку гораздо проще, чем исправить ее последствия. Не рискуйте тем, что вам дорого.
Водолей
Ваши идеи хороши, но сейчас не лучшее время для их реализации. Не спешите и дождитесь подходящего момента. Вас будут внимательно рассматривать. Одним кажется, что вы гениальны, другие же пока в этом сомневаются. Докажите, что вы достойны новых побед.
Рыбы
Негативные волны будут явно на вас влиять, но вы сможете с ними справиться. У вас получится красиво выйти из противоречивой ситуации. Это привлечет внимание недоброжелателей, будьте готовы дать им отпор. Но ведите себя мудро и спокойно.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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