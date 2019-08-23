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Переселенцы рассказали, с какими трудностями им приходится сталкиваться
Согласно отчету Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году о потребностях переселенцев и беженцев, выяснилось, что жители Донецкой, Луганской областей и Крыма, вынужденно покинувшие свои территории, регулярно сталкиваются с дискриминацией по отношению к себе и своим родным. Об этом сообщает Донбасс Комментарии.
В докладе ООН отмечается, что больше всего страдают крымские татары-ВПЛ, цыгане-ВПЛ, представители ЛГБТ сообщества, многодетные семьи, одинокие родители и пенсионеры.
Примеры такой несправедливости были указаны в подавляющем количестве бытовых вопросов:
Доступ к пенсиям (правила для переселенцев отличаются от правил для других граждан; невозможность выбора банка, частые проверки);
Высшее образование (одна из трех групп со студентами сообщила, что студентам было отказано в предоставлении образовательных грантов из-за факта их перемещения);
Процедуры получения паспортов для выезда за границу (дополнительные документы, запрашиваемые только у переселенцев были упомянуты тремя группами);
Двойная дискриминация (на основании факта перемещения и принадлежности к меньшинству) во время работы была отмечена среди трансгендерных лиц, переселенца из числа цыганского населения и людей, живущих с ВИЧ. Например, работодатель отказался нанимать человека после того, как оказалось, что у него ВИЧ, а большая публичная компания раскрыла гендерную идентичность беженцев трансгендеров, и оба инцидента привели к психологическому стрессу;
Лица с крымской пропиской подвергаются дискриминации, поскольку к ним относятся как к нерезидентам страны на основании положений закона "О свободной экономической зоне Крым". Эти люди не могут получить доступ ко всем банковским услугам, если они не зарегистрированы как временно-переселенное лицо;
Проблемы с доступом к банковским кредитам в связи с перемещением были упомянуты в трех группах.
"Чем выше социально-экономический уровень населения, тем общество более толерантное и принимает индивидуальные особенности. К сожалению, в Украине общество в целом далеко от толерантности", - уверен представитель трансгендерного сообщества, ставший жертвой предвзятого отношения из-за статуса беженца.
Теги: Донбасс, дискриминация, переселенцы, проблемы
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