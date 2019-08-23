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Скоро с России могут снять санкции: в МИД Украины пояснили тревожное заявление
Украина вряд ли сумеет удержать дальнейшее давление санкций со стороны международного сообщества.
Об этом рассказала представитель МИДа Елена Зеркаль в своем интервью, передает "Диалог.UA".
Ранее известный украинский журналист Виталий Портников спрогнозировал возможность снятия санкций с России в ближайшее время. Так, Зеркаль напомнила, что благодаря активному наложению санкций и постоянному международному давлению Россию удалось остановить во время активной фазы войны на Донбассе. Теперь же спустя пять лет после начала конфликта РФ сделала все, чтобы заморозить войну, и начала работать над улучшением своего имиджа на международной арене. Также она добавила, что санкции сделали намного меньше, чем от них ожидали. Зеркаль заверила, что Украина вряд ли сможет остановить поток снятия санкций с РФ.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, конфликт, МИД, санкции
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