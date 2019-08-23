Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Скоро с России могут снять санкции: в МИД Украины пояснили тревожное заявление

23.08.2019 14:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Скоро с России могут снять санкции: в МИД Украины пояснили тревожное заявление

Украина вряд ли сумеет удержать дальнейшее давление санкций со стороны международного сообщества.

Об этом рассказала представитель МИДа Елена Зеркаль в своем интервью, передает "Диалог.UA".

Ранее известный украинский журналист Виталий Портников спрогнозировал возможность снятия санкций с России в ближайшее время. Так, Зеркаль напомнила, что благодаря активному наложению санкций и постоянному международному давлению Россию удалось остановить во время активной фазы войны на Донбассе. Теперь же спустя пять лет после начала конфликта РФ сделала все, чтобы заморозить войну, и начала работать над улучшением своего имиджа на международной арене. Также она добавила, что санкции сделали намного меньше, чем от них ожидали. Зеркаль заверила, что Украина вряд ли сможет остановить поток снятия санкций с РФ.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, конфликт, МИД, санкции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх