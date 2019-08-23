- Столицу нужно переносить: назван город который может заменить Киев15:13
- Кабмин установил размер абонплаты за коммунальные услуги14:51
- Скоро с России могут снять санкции: в МИД Украины пояснили тревожное заявление14:08
- 28-й год независимости в «совке», перекрашенном в сине-желтый13:53
- Зеркаль пояснила, зачем Зеленскому прямые переговоры с Путиным и почему она его за это уважает12:59
- Зеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе12:27
- Гороскоп на 23 августа: Скорпионы ведут себя слишком резко, а Козерогов поманят соблазны11:22
- Переселенцы рассказали, с какими трудностями им приходится сталкиваться10:19
- «Золотая» картошка: Упадут ли цены?09:40
- Ветеран АТО был готов "растерзать" поклонника "ДНР", но вступились соседки 07:28
Столицу нужно переносить: назван город который может заменить Киев
Украине необходимо перенести столицу. Такое мнение выразил астролог Влад Росс, передает from-ua.
«Я бы советовал перенести столицу из Киева в Одессу. Знаю, что такая идея обсуждается, пусть пока и не очень активно, в команде президента», — отметил астролог.
По мнению Росса, такой шаг помог бы привлечь больше инвестиций в Украину.
«Было бы неплохо, если бы юморной президент перенес столицу в юморной город. А если говорить серьезно, то именно Одесса обладает самым большим потенциалом по привлечению инвестиций. На это указывает и гороскоп Одессы. Потому, если новое руководство страны перенесет столицу в Одессу, то в этот город пойдут огромные деньги в виде инвестиций», — объяснил он.
Напомним, 18 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно перенести правительственные учреждения из Киева в провинцию.
«Количество депутатов нужно сократить в три раза, количество госаппарата надо сократить в два-три раза. Я бы на месте президента Зеленского, надеюсь, мы будем в какой-то большой коалиции, мы должны принести инициативу, что эти все здания надо продать», — подчеркнул Саакашвили.
По его мнению, перенос столицы из Киева позволит бюджету сэкономить солидную сумму денег за счет урезания расходов на коммунальные услуги: отопление, кондиционирование и автомобильный транспорт.
«Если посчитать, сколько они могут стоить, сколько на отопление идет, на кондиционирование, на пробки, которые убивают город Киев — спокойно можно вывезти их в чистое поле где-то в середине Украины, например, в городе Шпола Черкасской области, в три раза дешевле построить за вырученные деньги новые здания», — добавил политик.
Саакашвили также предложил обновить состав госаппарата Украины — «заселить новых бюрократов, молодых, не испорченных и с хорошей зарплатой».
Также отметим, что Владимир Зеленский заявлял о намерении перенести администрацию президента из Киева еще будучи кандидатом в президенты Украины.
«У нас есть возможность разобраться с администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их столько много? Куда уходят такие деньги? Откуда такие бюджетные затраты на администрацию? Очень хочу переехать с Банковой. Я сказал своим ребятам — ищите опен-спейс или юнит интересный», — говорил он.
Теги: Донбасс, Киев, Одесса, перенос, столица
- Воскресенье станет субботой
- Одесса захвачена и не подчиняется Киеву: Саакашвили сделал срочное заявление. ВИДЕО
- В Одессе задержан контрактник ВМС, который намеревался везти на столичный Майдан 12 автоматов
- Главные новогодние ёлки-2013
- "Образование страной": студенты обменялись альма-матер
- В истории полетов самолетов "Южных авиалиний" не все безупречно
- В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадал электрослесарь15:32
- В Горловке в результате обстрела уничтожены 2 частных дома14:29
- «В Еленовке очереди не двигаются, на Каргиле отсутствует мобильная связь и интернет»: ситуация на КПВВ ОРДО13:31
- Возле Донецка обнаружена авиабомба весом в четверть тонны. ВИДЕО13:19
- В ОРДО за сутки обстрелами повреждены дом культуры и 5 жилых домов12:18
- Террористы "ДНР" жалуются на ужасные дороги в Горловке: сепаратистские СМИ набросились на Украину12:01
- Члены НВФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ: ранены двое военных11:39
- Боевики «ЛНР» обстреливают беспилотники СММ ОБСЕ10:58
- Оккупанты РФ ужесточили атаки, заставив "пылать" весь Донбасс, - ВСУ понесли потери10:41
- В «ДНР» обсуждают, как «животные» в Седово обманывают отдыхающих09:07
- В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадал электрослесарь15:32
- Столицу нужно переносить: назван город который может заменить Киев15:13
- Кабмин установил размер абонплаты за коммунальные услуги14:51
- В Горловке в результате обстрела уничтожены 2 частных дома14:29
- Скоро с России могут снять санкции: в МИД Украины пояснили тревожное заявление14:08
- 28-й год независимости в «совке», перекрашенном в сине-желтый13:53
- «В Еленовке очереди не двигаются, на Каргиле отсутствует мобильная связь и интернет»: ситуация на КПВВ ОРДО13:31
- Возле Донецка обнаружена авиабомба весом в четверть тонны. ВИДЕО13:19
- Зеркаль пояснила, зачем Зеленскому прямые переговоры с Путиным и почему она его за это уважает12:59
- Зеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе12:27
- Столицу нужно переносить: назван город который может заменить Киев15:13
- 28-й год независимости в «совке», перекрашенном в сине-желтый13:53
- Переселенцы рассказали, с какими трудностями им приходится сталкиваться10:19
- Три подсказки от Вселенной для каждого из знаков Зодиака10:00
- «Золотая» картошка: Упадут ли цены?09:40
- Появился прогноз магнитных бурь на сентябрь 2019-го09:24
- В США полиция задержала шестерых стариков за интим в городском лесу22:40
- Врачи подсказали, как быстро вывести из организма никотин18:02
- Презентован самый мощный электрический суперкар11:20
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке
- Донецк потряс таинственный взрыв: "Что-то мощное жахнуло. Пошла волна, аж дверь качнуло"
- В Украине изменится тариф на газ этой осенью: сколько будут платить украинцы
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ
- Доллар и евро атаковали гривну: в НБУ сообщили о «потерях»
- Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости