Зеленский анонсировал скорый обмен пленными с Россией - детали и сроки

23.08.2019 16:08

Обмен пленными между Россией и Украиной может произойти в самое ближайшее время.

Об этом журналистам рассказал глава государства, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что Украина и РФ в ближайшее время обменяются пленными по формуле "33 на 33". Зеленский подчеркнул, что СМИ не стоит распускать слухи относительно обмена пленными. Глава страны пояснил, что уже два месяца работает над этим вопросом и выполняет свою работу. Он рассказал, что обмен должен состояться уже совсем скоро, на это брошено много сил и людей. Зеленский подчеркнул, что постоянно работает над данным вопросом.