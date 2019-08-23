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Зеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе

23.08.2019 12:27
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Зеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на завершение войны на Донбассе через год, и он не поторопился с подобным заявлением. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, передает Главред.
"Зеленский – действительно, тот человек, при президентстве которого может закончиться война. Он ведет совершенно другую политику, отличную от политики Порошенко. Взять хотя бы на недавний пример – успешная операция по задержанию Службой безопасности Украины российского судна, которое принимало участие в захвате украинских моряков и суден в ноябре прошлого года, но при этом российские моряки были отпущены и отправлены домой в Россию. Это была блестящая операция и дипломатический успех Зеленского, ничего подобного не было при Порошенко. Ведь это был своего рода жест доброй воли со стороны Украины, после чего Россия будет обязана вернуть наших моряков", - заявил он.
Подобная положительная тенденция, по прогнозам Росса, будет сохраняться и в дальнейшем.
"Обратите внимание, что после смены президента уменьшилось количество перестрелок на Донбассе. Все идет к тому, что сбудется мой давний прогноз о том, что уже в 2020 году перестанут стрелять. Остается надеяться, что это случится с первого же календарного дня 2020 года. Потому что мой прежний прогноз говорил о том, что, скорее всего, огонь прекратится в середине следующего года", - отметил астролог.
Росс убежден, что мирным должен стать именно следующий год.
"А в 2021-ом никакой войны в Украине не будет однозначно. Потому что на тот момент Юпитер и Сатурн войдут в зодиакальный знак Водолея", - резюмировал он.



Теги: Донбасс, война, конец, Зеленский
 
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