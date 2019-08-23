Зеленский ошеломил признанием, после этих слов все изменится: «Уже в ближайшие дни»

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе Министерства по делам ветеранов
Об этом он заявил на международном ветеранском и волонтерском форуме, который проходил в Киеве, пишет Политека.
По словам главы государства, информация о якобы ликвидации профильного ведомства — «позорные слухи»
«Несколько важных моментов, чтобы развеять все слухи и объяснить некоторые вещи. Первое и самое главное — Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация и позорные слухи. Также мы ждем от вас авторитетную кандидатуру, которая может объединить министерство», — заявил Владимир Зеленский, выступая на форуме в Киеве.
Говоря о ликвидации комитета Верховной Рады по делам ветеранов, президент Украины отметил, что его функционал не исчезает.
«Новая Верховная Рада будет делать все для защиты ваших прав. Все необходимые законы обязательно будут приняты», — объяснил Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что для власти не будет правильных или неправильных ветеранов, а отношение к этим людям будет основано на уважении.
«При Офисе президента создается Совет волонтеров и будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров. Наше отношение к вам будет основано на трех вещах: это уважение, уважение и еще раз уважение. Слава Украине!», — отметил верховный главнокомандующий, выступая на волонтерском форуме в столице.
Теги: Донбасс, министерство, признание,
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