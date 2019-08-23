Зеркаль пояснила, зачем Зеленскому прямые переговоры с Путиным и почему она его за это уважает

23.08.2019 12:59

Президент Украины взял все риски в переговорном процессе с Путиным исключительно на себя, и за это стоит его уважать.

Об этом представитель МИДа Елена Зеркаль рассказала в своем интервью, передает "Диалог.UA".

Ранее Зеркаль рассказала о борьбе за свободу украинских пленных моряков. Так, Зеркаль подчеркнула, что Зеленский решил сделать новый подход в дипломатии и взял все прямые переговоры с Путиным исключительно на себя. Она пояснила, что в таком случае Зеленский сам будет нести все риски по данным переговорам и за это она его уважает. Представитель МИД уверяет, что за последние пять лет конфликт на Донбассе не сдвинулся и были необходимы новые подходы в переговорном процессе, Зеленский их предложил. Она подчеркнула, что глобальные изменения несут как риски, так и возможности. В данном случае все зависит от решительности нового правительства и президента.