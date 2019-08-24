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Как в Киеве исполнили государственный гимн в День Независимости. ВИДЕО

24.08.2019 19:38
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Как в Киеве исполнили государственный гимн в День Независимости. ВИДЕО

В Киеве в честь празднования 28-й годовщины Дня Независимости гимн Украины прозвучал в исполнении оркестров и известных музыкантов.

Об этом пишет «112 Украина».

Государственный гимн Украины после торжественного поднятия флага. исполнили военнослужащие с музыкальным сопровождением в исполнении военных духовых и симфонического оркестров.

Также гимн Украины исполнила Кароль с крыши консерватории, ей аккомпанировал известный пианист Мирослав Скорик. .Далее гимн спела исполнительница Дарья Красновецкая, которая представляла Украину на детском «Евровидении» в 2018 году.

Выступили оперные исполнительницы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева, вокалистка группы ONUKA Ната Жижченко. а также рэп певица Алина Паш.



Теги: Донбасс, Киев, праздник, День Независимости, оркестр, гимн, исполнители
 
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