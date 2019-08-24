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Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
Политолог и профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузьо рассказал, каким именно образом Порошенко сможет осуществить "реванш". Об этом он написал статью в своем блоге, пишет from-ua.
По мнению эксперта, экс-президент Петр Порошенко не смог реализовать лозунг, который зародиля еще во время Оранжевой революции: "Бандитам - тюрьмы". Украина пережила уже две революции, а "бандиты" до сих пор не в тюрьмах. Команда Порошенко не поняла, когда выстраивала новую политкампанию на президентских выборах 2019 года, насколько важным для населения было воплощение этого лозунга и установления справедливости.
"Порошенко не выполнил требование Евромайдана по установлению справедливости, и ни один представитель старого режима так и не попал в тюрьму. Эта судьба обошла даже тех, кто воровал и в конце концов предал Украину во времена Януковича и был причастен к расстрелу героев Небесной сотни. Почему, например, Кернес, Левочкин, Ахметов, Бойко и многие другие не в тюрьме? Почему человек Путина в Украине Медведчук владеет четырьмя украинскими каналами, тогда как 72% украинцев убеждены, что Украина находится в состоянии войны с Россией?", - пишет он.
Также политолог отмечает, что назначение генпрокурором Юрия Луценко – человека без юридического образования – показало, что Порошенко не заинтересован сажать "бандитов в тюрьмы".
Кузьо убежден, что многие украинцы проголосовали за Зеленского, потому что не почувствовали справедливости во времена правления Порошенко. Но также он акцентирует внимание, что теперь однопартийным парламентским большинством и функционирующим антикоррупционным судом у нового президента Зеленского тоже не будет оправданий в будущем. Таким образом, ему следует быть более внимательным и осторожным.
"Принятие закона об антикоррупционном суде в июне 2018 года стало возможным благодаря единодушной поддержке со стороны "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и "Самопомощи". Это стало прощальным подарком Порошенко Зеленскому. Только время покажет, сможет ли Зеленский посадить "бандитов в тюрьмы", - пишет он.
Вот в чем заключается "реванш" Порошенко. Только подкинул ли он "свинью" Зеленскому своим законом, или наоборот помог завоевать доверие и любовь народа в будующем, время покажет.
Теги: Донбасс, свинья, Порошенко, Антикоррупционный суд, Зеленский
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