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Такого не позволял себе даже Янукович: Порошенко поглумился над украинцами
Экс-президент Украины Петр Порошенко решил не посещать церемонию празднования ко Дню Независимости.
В субботу 24 августа в Киеве прошло Шествие достоинства и различные мероприятия в честь Дня Независимости Украины, в которых участвовали все президенты, кроме Януковича и Порошенко, пишет from-ua.
На праздновании присутствовали: первый президент Украины Леонид Кравчук, второй президент Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Владимир Зеленский, который произнес торжественную речь и открыл церемонию шествия.
И если Янукович не присутствовал по понятным причинам, то с Порошенко дела обстоят иначе. Сообщается, что бывший глава державы был замечен на другом мероприятии. Петр Алексеевич вместе со своей супругой принял участие в торжественной молебне за Украину, которая проходила в Софии Киевской.
Рядом с Порошенко помимо его жены был замечен бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, министр культуры Евгений Нищук и несколько депутатов из политической партии "Европейская Солидарность". Вместе депутаты помолились за благополучие и процветание страны.
Церемония началась с молитвы "Отче наш" и небольших молитвенных речей от представителей различных религиозных общин в Украине.
Теги: Донбасс, праздник, молебен, Порошенко
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