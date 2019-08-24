Владимир Зеленский сравнил Крым и Донбасс с украденными соседом детьми

24.08.2019 22:07

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной речи ко Дню независимости, сравнил Донбасс и Крым с украденными детьми, пишет ДонПресс.

«Для тех, кто не понимает боль украинцев, я объясню очень просто, очень доступным языком. Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двух детей. Первого ребенка просто украл. Ему выдали новое свидетельство о рождении, а потом говорят: «Мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов. Это его желание. И вообще, кто вам сказал, что это ваш ребенок?! Он испокон веков был нашим. Ему тут будет лучше, у нас прекрасное убежище возле моря под солнышком», — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что спустя пять лет после аннексии Крыма украинцев уверяют, что «отобранный ребенок» не сильно плачет по ним.

«И вот прошло пять лет, и те, кто был так обеспокоен, говорят: „Да вроде ребенок не сильно за вами плачет и, вообще, не сильно на вас похож“. Почему они так говорят? Потому что это не их ребенок», — отметил Зеленский.

Президент добавил:

«А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Говорят: „Какая охрана? Там никого нет“. И вы слышите, как за стеной ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти. Каждый день у каждого из вас разрывается сердце. Любые победы или достижения не являются полноценными, потому что наши семьи неполные», — сказал Глава государства.

Зеленский уверен, что настанет день, когда украинская семья соберется в полном составе: «Потому что голос родной крови победит».