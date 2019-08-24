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Жизнь украинцев кардинально изменится: «с 5 сентября…», детали исторического события

24.08.2019 10:50
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Жизнь украинцев кардинально изменится: «с 5 сентября…», детали исторического события

Украинцы станут свидетелями исторического события, которое полностью изменит нашу страну.
Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале «Команда Зеленского», пишет Политека.
В частности, у Владимира Зеленского сообщили о запуске новосозданного Антикоррупционного суда, который так ждут обычные украинцы.
Сообщается, что созданный Антикоррупционный суд начнет свою работу уже 5 сентября 2019 года.
Глава государства Владимир Зеленский встретился с директором Всемирного банка Дэвидом Мелпасом и рассказал, что ждет Украину в ближайшее время.
«Владимир Зеленский отметил важность земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства. Он надеется на финансовую поддержку и техническую помощь курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка», — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, события, изменение, Антикоррупционный суд
 
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