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Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
Основные события.
Бунт разгорелся под окнами Владимира Зеленского
В День независимости под Офисом президента около сотни людей участвовали в акции против капитуляции.
На Банковую пришли военные, добровольцы и общественные деятели. Они огласили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали представителю Офиса главы государства
В частности, участники акции потребовали от Зеленского: опровергнуть утверждения, что тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов; запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы Российских СМИ.
Также участники акции заявили о необходимости противодействовать нарушению закона Об очистке власти и отменить назначение Андрея Богдана; противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины; осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине.
В Раде готовят революцию
В первый день работы украинский парламент проголосует за целый пакет законопроектов, который реализует мечты украинцев.
Об этом рассказала журналистка Соня Кошкина.
«Продолжаем парад эксклюзивом. В первый день сессии, 29-го августа новая Рада подработает ударно. К принятию запланирован целый пакет стратегических законопроектов, общим числом 60-70», — отметила она.
В то же время Кошкина уточнила, что среди законопроектов будет документ о сокращении нардепов.
«Среди них — о сокращении числа депутатов до 300 (изменения в Конституцию). Ну и снятие неприкосновенности, конечно», — подчеркнула она.
Богдан сбежал на элитный курорт и бросил Владимира Зеленского
Ближайший соратник президента Украины Владимира Зеленского«предал» его прямо в День Независимости Украины
Об этом сообщила журналистка Соня Кошкина.
«Когда собиралась на президентский приём, коллеги просили уточнить у гн. Богдана, не передумал ли он относительно ненужности «старых» журналистов (мол, с обществом можно общаться напрямую). Ну, кто я, чтоб спорить с коллегами? Честно пыталась найти Андрея Йосифовича в Мариинском, выполнить поручения. Искала, но не нашла», — отметила она.
Как удалось выяснить позже, Богдан находился вообще не в Украине.
Озверевшие путинские наемники наплевали на перемирие
Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, нарушив тем самым режим прекращения огня. Об этом говорится в традиционной утренней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.
Сообщается, что за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности «Восток» оккупанты четыре раза обстреливали позиции ВСУ и нарушали режим тишины. Так, со станкового противотанкового гранатомета стреляли по Марьинке. Вблизи Павлополя использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А неподалеку Водяного дважды использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В полосе ответственности «Север» оккупанты также нарушили режим тишины. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы «Л-ДНР» открывали огонь по позициях ВСУ возле населенного пункта Новолуганское.
Владимир Зеленский принял неожиданное решение
У Зеленского объяснили, почему выбрали именно 29 августа Днем памяти защитников.
День памяти защитников Украины назначен на 29 августа, потому что именно в этот день в Иловайском котле погибло наиболее количество украинских военных за все время войны на Донбассе.
Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Она объяснила, почему гарант выбрал именно этот день для столь значимой даты.
«29 августа установлен День памяти защитников из-за того, что 29 было наибольшее количество потерь в целом (на Донбассе – Ред.) — в Иловайске. Поэтому и в прошлом году 29 августа мы отмечали, а теперь у нас будет такой день памяти», — сказала Мендель.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, Рада, атака, революция, Зеленский
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