Банкир назвал 3 ключевые тезисы, почему Украина – это не Польша

25.08.2019 15:00

Довольно часто нам приходится слышать от соотечественников, что Украина – не Польша и о том, что нашей стране очень далеко до того, чтобы мы тоже жили по-европейски, имели европейские зарплаты и пенсии. Логично, что возникает вопрос, что же Украина сделала не так и так отстала от страны-соседки в развитии? Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный банкир Тимофей Милованов.



Он отмечает, на этот важный вопрос у него есть три ответа. Во-первых, в Украине недостаточно быстро был создан частный сектор экономики. Остается большой кусок государственного сектора. В-вторых, в Украине недостаточное конкурентное давление в частном секторе. Регуляция, которая создается, защищает неэффективные предприятия и продуцирует появление барьеров для создания новых предприятий.



Тимофей Милованов пишет, в-третьих, наше государство уже давно захвачено малой группой богатых людей и контролируется чиновниками, которые имеют культуру несовместимую с успешной конкурентной экономикой, которая динамично развивается. Эти три проблемных вопроса не были решены своевременно, поэтому между Украиной и Польшей образовалась пропасть. Читайте также – своим исполнением гимна Тина Кароль не у всех вызвала восторг.