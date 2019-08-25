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Білорусь через чуму обмежує ввезення свинини зі Львівщини
Білорусь обмежує ввезення свинини зі Львівської області України через африканську чуму свиней.
Про це повідомляє білоруське інформагентство БЕЛТА з посиланням на Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду.
Зазначається, що Білорусь вводять тимчасові обмеження на ввезення з українського регіону живих свиней, зоопаркових та циркових тварин сприйнятливих видів, свинини (в тому числі м’яса диких кабанів) та іншого харчового свинарського сировини, а також продуктів їх переробки, шкіряної, рогокопитної і кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, отриманих від тварин сприйнятливих видів, іншої продукції.
Всі раніше видані дозволи на ввезення цих товарів із Львівської області до Білорусі скасовуються.
Тим часом, на Львівщині у зв’язку з виявленим збудником африканської чуми свиней (АЧС) утилізовано майже 27 тис. свиней. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Львівській області, станом на 06:00 25 серпня облаштовано сім котлованів для утилізації свиней, у трьох котлованах проводилось спалювання туш свиней, четвертий та п’ятий котлован підготовлені для спалювання. Всього закладено та утилізовано 26 943 туш.
Роботи із забою та вивезення свиней продовжуються.
«Здійснюється план заходів з ліквідації та недопущенню розповсюдження збудника АЧС, на місці створено 4 пости поліції та 2 дезінфікуючі пости від Держпродспоживслужби, працівниками ТзОВ «Галичина Захід» проводяться роботи по влаштуванню під’їздів та котлованів для утилізації туш свиней, від ДСНС встановлено два намети «Гранд», – йдеться у повідомленні.
Джерело: https://antikor.com.ua
Теги: Беларусь, Львовская область, свинина
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