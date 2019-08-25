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Боевики дважды открывали огонь на День независимости

25.08.2019 07:04
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Боевики дважды открывали огонь на День независимости

Потерь среди украинских военных нет

С начала субботы, 24 августа 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, на День независимости Украины вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, вопреки договоренности о бессрочном перемирии.

Так, из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Марьинка и Павлополь.

"Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся начеку любых каверзных и провокационных действий противника", - отмечают в ведомстве.



Теги: Донбасс, огонь, День Независимости, боевики
 
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