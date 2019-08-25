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Чемпион Усик поразил мир заявлением о российских боксерах - пропагандисты РФ не могут в это поверить
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик внезапно отказался выходить на ринг с россиянами. Громкое заявление, которое привело в ярость пропагандистов РФ, Усик озвучил на своей странице в соцсети, передает https://www.dialog. со ссылкой на "Российский Диалог". Гордость украинского и мирового бокса чемпион Усик отличился новым неоднозначным заявлением. На своей странице в Instagram он сообщил, что ранее отказался от боя с именитыми российскими соперниками Андреем Федосовым и Александром Поветкиным. Да и вообще в ближайшее время не намерен выходить на ринг с россиянами. Не успели украинцы обрадоваться такому заявлению, как Усик их "осадил". Он по привычке попытался "усидеть на двух стульях". С его слов, решение связано не с оккупацией Крыма и Донбасса, не с убийством россиянами тысяч украинцев, а с "политикой". Так, со слов Усика, он не хочет переводить спорт в политическую площадь и "той грязи, которая будет литься с обеих сторон". В итоге боксер добавил, что не имеет никакого негатива к российским спортсменам и их семьям.
Теги: Донбасс, чемпион, пропаганда, боксер
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