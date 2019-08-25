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Эксперт: Россия продолжит добиваться федерализации Украины
Главная задача, которую ставит перед собой Россия на ближайшее время – это создание условий в Украине для федерализации. Эту тему россияне будут продвигать по максимуму. Как информирует replyua.net, такое мнение в интервью одному из СМИ высказал военный эксперт Алексей Арестович.
По его словам, для того, чтобы продвигать идею федерализации нужен замороженный или тлеющий конфликт на Донбассе, как рычаг к постоянному принуждению изменения Конституции Украины в пользу федерализации.
Алексей Арестович отмечает, для того, чтобы этот рычаг действовал побольнее, а не просто был словесной формулой, на фронте время от времени будет обостряться эскалация. Именно поэтому вскоре от власти мы услышим объяснение, что на крайние уступки Киев пойти не может, но Кремль продолжает давить. В итоге, на Донбассе продолжится война и люди будут гибнуть с обеих сторон, что, в принципе, уже признал и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Он в интервью ясно дал понять, что быстро закончить войну на Донбассе не получится.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, эксперт, федерализация
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