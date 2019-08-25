Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется

25.08.2019 20:00

Период обучения школьников с особыми образовательными нуждами теперь можно продлить на два года.

Об этом информирует издание "pravda".

Такое нововведение предусмотрено изменениями в постановлении Кабинета министров от 21 августа 2019 года.

Касается это школьников, которые обучаются в инклюзивных классах начальной и базовой школы. Обучение может быть продлено на один год на каждом из уровней.

Министр образования Лилия Гриневич заявила, что целью изменения является возможность каждого ученика достичь максимального успеха. Если ребенок не может усвоить информацию по тем или иным причинам, то период обучения можно продлить.

Вопрос об продлении учебы будет решать команда психолого-педагогического сопровождения, согласовав это с родителями ребенка.

Источник : https://from-ua.