Курс доллара заставит украинцев схватиться за головы

25.08.2019 22:00

На сегодняшний день существует несколько вариантов развития событий. Либо курс доллара продолжит быть стабильным, либо ж, буду резки скачки от двадцати до тридцати гривен за один американский доллар.

Эксперты назвали несколько факторов, которые могут повлиять на украинскую валюту в ближайшее время.

Укрепить гривну может спрос зарубежных инвесторов на государственные облигации, а также благоприятные условия на рынке валют. Еще, специалисты утверждают, что благосклонно скажутся на гривне приплыв в страну финансов от людей, которые эмигрировали и работают за рубежом.

Также, экспертами были названы причины, которые повлияют на валюту не лучшим образом. Ухудшение ситуации на мировом финансовом рынке, большие проблемы при транзите газа в страны Европейского Союза через территорию страны, падение цены на руду – это ключевые факторы, которые могут неблагосклонно повлиять на состояние украинской валюты в ближайшее время.

В Национальном банке Украины, говорят о том, что никаких рисков в ближайшее время не предвидится. Возможно, немного изменятся условия торговли, и цена на экспортные товары упадут в цене.

Специалисты говорят о том, что если новоизбранный парламент реализует задуманные реформы, то это привлечет в Украину инвесторов, а это только укрепит гривну.

Источник : https://from-ua