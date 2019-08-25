Луценко пакует вещи: кто займет кресло генпрокурора, Зеленский настроен решительно

25.08.2019 07:20

В окружении президента Владимира Зеленского рассказали, кого видят на должности Генерального прокурора.

Об этом сообщает «Левый берег».

«Президент Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду проект постановления, которым парламенту будет предложено дать согласие на назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором», — говорится в сообщении.

В то же время источники журналистов утверждают, что среди кандидатов на эту должность также есть нынешний исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов. Если главой ГПУ выберут его, то Рябошапка займет его пост в СБУ.

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о встречах с президентом Владимиром Зеленским и о темах, которые они обсуждали. По его словам, несколько раз он общался с Зеленским еще до начала его активной политической кампании. В сентябре состоялась одна частная встреча на природе, еще одна – в ноябре. 4 или 5 встреч произошли в Офисе президента, рассказал генпрокурор в интервью журналистам.

«Разговоры были именно о политике, но передавать их содержание я не буду. Считаю это некорректным», — сказал он.

Генпрокурор заявил, что на первой встрече он полтора часа объяснял, как работает правоохранительная система, где болевые точки, какие изменения считает необходимыми, как законодательство мешает доказать, например, дела Майдана, что стоит за противостоянием САП-НАБУ.

«Потом у нас был разговор об американской истории», – сказал Луценко.

Зеленский в это время, как утверждает прокурор, «внимательно слушал, задавал вопросы, что-то записывал».



