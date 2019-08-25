«Под шумок решили»: украинцы в гневе из-за переноса столицы в другой город

25.08.2019 15:20

Украинцев шокировала возможность переноса столицы из Киева.

Астролог Влад Росс предложил решение, которое привлечет в Украину больше инвестиций со стороны западных партнеров. Это испугало украинцев и повлекло массу негативных ответов от жителей разных городов. Большинство хотели оставить Киев как историческую столицу, остальные же требовали, чтобы столицу перенесли в их родной город.

«Я бы советовал перенести столицу из Киева в Одессу. Знаю, что такая идея обсуждается, пусть пока и не очень активно, в команде президента», — заметил Влад Росс.

Свою инициативу астролог аргументировал тем, что Одесса обладает самым большим потенциалом по привлечению инвестиций, а на этот факт, по его словам, указывает и гороскоп самого города.

На такое заявление астролога украинцы активно начали писать доводы за и против этой идеи.

«Одесса- портовый город. Там и так огромная возможность наполнить казну — очень большая. Только не нада так сильно красть ,чтоб аж под шумок решить перенести столицу. Кто вы такие чтобы что-то менять в истории.?Вы — временное явление, а столица Киев — на века.», — начала одна женщина.

«И шо вам Одесса плохого сделала,переносить так в Кривой Рог.И к маме поближе,и амбиции криворожан удовлетворят(всегда хотели обл.центром стать)», — предложили другие.

«Эту тему мусолят уже целый год, о переносе столицы в Одессу. Надо, чтобы представители власти поставили на этом точку. Только Киев.», — добавили также.

Источник : https://politeka.







