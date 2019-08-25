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"Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости
Украинский президент Владимир Зеленский отличился оригинальной шуткой в День Независимости Украины в адрес сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича во время торжественного приема в Мариинском дворце в Киеве. Зеленский поблагодарил за присутствие всех украинских президентов, защищавших суверенитет страны. Затем глава государства поименно перечислил каждого из них и отдельно отметил Януковича, которого по понятным причинам вчера в Киеве не было. "Хочу лично поблагодарить за присутствие всех президентов Украины, которые всегда защищали наш суверенитет, защищали Украину. Хочу поблагодарить Леонида Макаровича, Леонида Даниловича, Виктора Андреевича, Петра Алексеевича. Одного благодарить не будем, он не всегда защищал, поэтому его тут и нет. Я вам всем благодарен. Не как президент, а как просто гражданин", - сказал Зеленский.
Источник : https://www.dialog.
Теги: Донбасс, шутка, День Независимости, Янукович, Зеленский
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