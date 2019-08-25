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Политолог рассказал, в чем команда Зеленского преуспела за 100 дней президентства
Позади 100 дней президентства Владимира Зеленского. Пока что мало что сделано президентом и его командой. Преуспел Офис президента разве что в наступлении на свободу слова в Украине. Чтобы в этом убедиться, нужно всего лишь проанализировать последние события, произошедшие в нашей стране. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политолог Виктор Таран.
Он отмечает, в январе-феврале сам Зеленский, отвечая на неудобный вопрос, откровенно хамит журналистам, рассказывая, что ничего им не должен. Март-апрель – команда Зе отказывается давать комментарии. Ну и за последние три месяца Офис президента отказывается выполнять закон О доступе к публичной информации, стабильно отказывается комментировать запросы журналистов или дает не полные ответы на запросы. Офис президента распространяет фейки среди журналистов. Официальная позиция Офиса – нам не нужны СМИ. Мы сами без них справимся. Руководитель Офиса президента фамильярно, с элементами сексуального заигрывания, относится к журналисткам. «Слуги Народа» обзывают журналистов «тупыми овцами» и «запрещают им делать оценочные суждения». Есть информация, что СБУ возбудила производство против «112 канала». В комитете по вопросам свободы слова забирают направление «информационная политика», отдавая его в ведение комитета, который будет возглавлять экс-медиа-менеджер олигархического канала. Руководитель Офиса президента подает в суд на программу «Схемы» через раскрытие деталей его перелетов в Москву.
Виктор Таран пишет, подытоживая, можно констатировать, что новая политика свободы слова от Зеленского и компании во всей своей красе – уничтожать и затыкать рот журналистам, которые в ответ тихонько ворчат или молчат. «Интересно, что заставит медиа сообщество наконец-то вспомнить, что они четвертая власть, объединиться и начать сопротивляться?», – резюмировал политолог. Читайте также – слова ветерана АТО о марше защитников вызвали восторг в сети.
Теги: Донбасс, президент, команда, политолог
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