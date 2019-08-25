Путина впервые подпустят к Зеленскому, эта встреча изменит все: официальное заявление

25.08.2019 13:44

Президент США Дональд Трамп заявил, что президента России Владимира Путина «наверняка пригласят» на следующую встречу большой семерки в качестве гостя.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Дональд Трамп заявил журналистам, что «безусловно возможно», что он пригласит Владимира Путина в качестве гостя саммита большой семерки в следующем году», − говорится в сообщении издание.

Трамп уже обсуждал приглашение Путина к участию в саммите G7 с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время телефонного разговора. Отметим, что следующий саммит G7 будет проходить в США в 2020 году.

Так, вероятное участие Владимира Путина Фактически превратит саммит «Большой семерки» во встречу «Большой восьмерки», чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине.

В то же самое время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов рассмотреть возможность участия страны в саммите «Большой семерки» в США в будущем году, если приглашение поступит.

«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал, если будет, то мы обязательно это рассмотрим», – сказал Песков.

Также ранее сообщалось, что глава Европейского совета Дональд Туск будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит Группы семи (G7)

Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице.

«Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», — сказал Туск.

Он также заявил о том, что торговые разногласия и конфликты между странами-участницами Группы семи лишь усиливают и без того очевидные разногласия внутри «клуба».



