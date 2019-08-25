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СМИ назвали главного кандидата на должность нового генпрокурора Украины

25.08.2019 17:03
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Новым генеральным прокурором Украины может стать заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка. Об этом пишет "Левый берег" со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что есть и вероятность  что президент Владимир Зеленский намерен сделать генпрокурором нынешнего и.о. главы СБУ Ивана Баканова, а Рябошапка займет его пост в СБУ.

Добавим, что еще в конце июля Зеленский лично подтвердил, что кандидатура Руслана Рябошапки как "крутого специалиста" рассматривается на пост генпрокурора.

Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского.



Теги: Украина, СМИ, Генпрокуратура, кандидат, должность
 
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