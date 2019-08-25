Украину ждали бы санкции: Кравчук объяснил, почему принял важное решение

25.08.2019 16:20

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в своем интервью для сайта "Сегодня" рассказал, почему подписал Будапештский меморандум.

По словам Кравчука, поскольку в 1997 году срок годности ядерных боеголовок заканчивался и они становились опасными, Украине надо было бы их заменить на новые.

"Мы их не изготавливали. Надо было, чтобы Россия забрала старые и поставила новые. Ну какое государство в мире кому-то ставит ядерные боеголовки?", – сказал первый президент.

По его словам, Украина могла сама изготовить ядерную боеголовку, но на это требовались огромные средства.

"Могли ли мы изготовить ядерную боеголовку? Могли. Когда я задал этот вопрос ученым, можем ли мы это сделать, они ответили, что да, можем. Для этого надо было $55 млрд. Казна была пустая", - отметил Кравчук.

Также политик добавил, что если бы Украина оставила у себя ядерное оружие, стране грозили бы санкции.

"Мне тогда Билл Клинтон и Эл Гор (вице-президент США – авт.) прямо сказали: "Господин президент, будут санкции", – подчеркнул он.

Источник : https://www.segodnya.