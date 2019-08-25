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В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика

25.08.2019 22:18
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В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика

В Днепре во время детской игры 8-летнего мальчика облили бензином и подожгли. Об этом сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова на своей странице в Facebook.

«Кирюша Яцун играл со всеми детьми во дворе, были дети и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджег. Мама одна воспитывает единственного сыночка, отец ребенка умер. Кирюша, как и много деток, должен был идти 1 сентября в 3 класс», — рассказала волонтер.

Сообщается, что у ребенка обожжено 35% тела: пострадали голова, плечо, бедра и ноги. Теперь у него впереди ряд операций и реабилитация.

Источник : https://donpress 



Теги: дети, мальчик, Днепр
 
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