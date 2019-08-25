В Киеве задержали поставщиков амфетамина военным

Военная прокуратура Киевского гарнизона ликвидировала нарколабораторию и задержала двух поставщиков амфетамина военным.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Наркодилеров поймали во время передачи 2 килограммов амфетамина для реализации в том числе военнослужащим. Двух злоумышленников задержали «на горячем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военной прокуратурой Киевского гарнизона совместно с полицией Киевской области и СБУ был задокументирован факт сбыта крупной партии наркотиков в Киеве.

«Рыночная» стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 гривень. В ходе следственных действий также ликвидирована путем изъятия «нарколаборатория», с помощью которой изготавливались психотропы.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Им грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 1 152 600 гривен.

Источник : https://donpress.