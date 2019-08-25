- В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика22:18
- Курс доллара заставит украинцев схватиться за головы22:00
- Білорусь через чуму обмежує ввезення свинини зі Львівщини 21:00
- В Кривом Роге дотла сгорела церковь МП20:38
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется20:00
- Названа следующая жертва: астролог раскрыл все планы Путина19:19
- Эксперт: Россия продолжит добиваться федерализации Украины19:00
- В Запорожье с 28 августа запустят бесплатный речной транспорт18:40
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости 18:03
В Киеве задержали поставщиков амфетамина военным
Военная прокуратура Киевского гарнизона ликвидировала нарколабораторию и задержала двух поставщиков амфетамина военным.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
«Наркодилеров поймали во время передачи 2 килограммов амфетамина для реализации в том числе военнослужащим. Двух злоумышленников задержали «на горячем», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военной прокуратурой Киевского гарнизона совместно с полицией Киевской области и СБУ был задокументирован факт сбыта крупной партии наркотиков в Киеве.
«Рыночная» стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 гривень. В ходе следственных действий также ликвидирована путем изъятия «нарколаборатория», с помощью которой изготавливались психотропы.
Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Им грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 1 152 600 гривен.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, Киев, военные, амфетамин
- Свадебный бум в политикуме
- "Украинский фронт" Партии регионов очистит Украину от оккупантов (ВИДЕО)
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Победы. Приехали военные из России и Беларуси
- В Донецкий облсовет звонят люди, возмущённые Майданом
- Из Донецка в Киев отправились 500 сторонников президента (ФОТО)
- Народ митингует за идею, но от "суточных" не отказывается (ФОТО + ВИДЕО)
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
- В Луганской области военные нашли маленькую девочку в лесополосе12:21
- Ситуация на КПВВ Украины: больше машин на «Марьинке»10:01
- В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»08:39
- С блокпостов боевиков «ДНР» госпитализированы мужчины 1953 и 1980 года рождения18:41
- ВСУ начали разбирать фортификационные сооружения у Станицы Луганской18:09
- Российских оккупантов «ДНР» уличили в копании новых траншей17:51
- Боевики «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ16:11
- На Майорке вертолет столкнулся с самолетом22:40
- В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика22:18
- Курс доллара заставит украинцев схватиться за головы22:00
- «Нос, натянутый до ушей рот, накаченные щеки»: Алла Пугачева опубликовала селфи с Вайкуле21:40
- «Если все растает, климат в Европе станет необитаемым»: геофизик сделал неутешительный прогноз из-за глобального потепления21:20
- Білорусь через чуму обмежує ввезення свинини зі Львівщини 21:00
- В Кривом Роге дотла сгорела церковь МП20:38
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется20:00
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали «самую страшную» группу крови18:20
- ВОЗ признала микропластик в питьевой воде безопасным17:40
- Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз09:02
- Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"08:20
- Никогда не терпите эти 5 типов негативного поведения – жизнь слишком коротка 21:45
- Портников поразил смелым прогнозом о Зеленском и будущем Украины в День Независимости20:25
- Сезон дыни наступил: как не прогадать со вкусом и ценой20:02
- Военные рассказали, как в службе им помогают собаки. ВИДЕО13:43
- Украина потеряла субъектность, – политолог13:26
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости
- Как определить энергетического вампира по дате рождения
- Нет, это не зона отчуждения, это Донецк, в который пришла Россия, - фото, которые должны увидеть все украинцы
- Астролог Росс сделал резонансный прогноз по войне на Донбассе: все начинает сбываться