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В Кривом Роге дотла сгорела церковь МП

25.08.2019 20:38
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В Кривом Роге дотла сгорела церковь МП

25 августа в Кривом Роге Днепропетровской области сгорел храм Украинской Православной Церкви на улице Рудная, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар возник в Храме святых благоверных князей Бориса и Глеба Украинской Православной Церкви. Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 м². Погибших и пострадавших нет", – сказано в сообщении.

В 5.06 огонь локализовали, в 07.15  – ликвидировали.

К тушению пожара привлекали 11 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники. 


Источник : https://gordonua. 



Теги: Донбасс, Кривой Рог, пожар, церковь
 
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