В Кривом Роге дотла сгорела церковь МП

25.08.2019 20:38

25 августа в Кривом Роге Днепропетровской области сгорел храм Украинской Православной Церкви на улице Рудная, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



"Пожар возник в Храме святых благоверных князей Бориса и Глеба Украинской Православной Церкви. Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 м². Погибших и пострадавших нет", – сказано в сообщении.



В 5.06 огонь локализовали, в 07.15 – ликвидировали.



К тушению пожара привлекали 11 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.



Источник : https://gordonua.