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В Виннице мужчина бросил с балкона в детей взрывное устройство: есть пострадавшие
Совершивший преступление мужчина не раз парковал свое авто на детской площадке. Из-за этого у него и соседей возникали многочисленные конфликты. Так случилось и вечером 23 августа. Услышав от жителей очередное замечание по поводу авто, 65-летний житель Винницы прямо со своего балкона кинул на детскую площадку петарду. В этот момент здесь играли дети, сообщает https://www.dialog. . Все произошло во дворе одной из многоэтажек по проспекту Юности. В результате взрыва петарды была ранена 9-летняя девочка, остальные ребята сильно испугались и получили психологическую травму. Испугавшись содеянного, мужчина заперся в своей квартире и никого не пускал. На место выехала следственно-оперативная группа Вышинского отделение полиции, прибыло спецподразделение КОРД. Сейчас преступник находится в СИЗО. Открыто уголовное дело по ч. 2. ст. 15 п. 1 п. 2 п. 5 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Напомним, после взрыва в многоэтажке Мариуполя есть жертвы. Также в Днепре возле школы неизвестный открыл огонь.
Теги: Донбасс, Винница, устройство, балкон, пострадавшие
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