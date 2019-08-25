В Запорожье с 28 августа запустят бесплатный речной транспорт

25.08.2019 18:40

В Запорожье с 28 августа запустят бесплатный речной транспорт. Как сообщают в пресс-службе городского совета, это поможет решить проблемы транспортных пробок на плотине "Днепрогэса".

"С 28 августа в Запорожье начнут работать речные перевозки с правого берега до Речного порта и в обратном направлении. Это одно из мероприятий, направленных на решение проблемы транспортных пробок на плотине "Днепрогэса". Речной транспорт будет работать в период выполнения там ремонта дороги", – говорится в сообщении.

Планируется, что утром катер будет отправляться с правого берега до Речного порта в утреннее время, и после этого отправится развозить дачников. А в конце дня будет проходить рейс в обратном направлении. Управление по вопросам транспортного обеспечения городского совета согласует график перевозок с "Администрацией речных портов" и проинформирует запорожцев дополнительно.

Источник : https://www.segodnya.