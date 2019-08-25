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Во сколько украинцам обойдется вода, отопление, вывоз мусора и другие услуги
Скоро украинцы получат новые платежки з абонплатой за комуслуги. Если сейчас абонплата входит в общую сумму в платежках за квартплату, то скоро эту плату направлять на отдельной бумажке. Это произойдет после заключения новых договоров.
Заключить договор с поставщиком услуг можно как индивидуальный, так и коллективный.
При коллективном договоре поставщик принимает на себя обязательства выполнять работы на улице, то есть все, что входа в многоэтажку.
То есть, если произойдет поломка внутри многоквартирного дома, в таком случае все жильцы должны отремонтировать за свой счет.
Договоры необходимо заключить до 1 мая 2020 года.
Кроме того, Кабинет министров установил предельную границу абонплаты, выше которой никто не имеет начислять. Также абонплату привяжут к количеству людей, проживающих в квартире.
Так, абонплата за воду и отопление должна составлять не более 28,4 грн в месяц, за мусор – 13,4 грн.
По старой же формуле абонентская плата на отопление, горячую и холодную воду могла быть 30,6 грн, а на вывоз мусора – 14,5 грн.
Правительство установило предельную стоимость абонплаты, то есть выше этой цифры сумма не может подниматься.
отопление - 34,16 грн. с НДС;
горячая вода - 34,16 грн. с НДС;
водоотведение - 34,16 грн. с НДС;
холодная вода - 34,16 грн. с НДС;
вывоз мусора - 16,18 грн. с НДС
Таким образом, в сумме получится чуть больше полторы сотни гривен. Стоить добавить, что абрнплату привяжут к количеству проживающих в квартире. Таким образом, если в квартире живет двое - сумма составит 305 гривен, если трое человек - 460 грн и т.д.
Источник : https://antikor.
Теги: Донбасс, вода, отопление, мусор, услуги
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