Волкер: Очень надеюсь, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ состоится

25.08.2019 12:40

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер высказал надежду, что ему в ближайшее время удастся встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ состоится. Об этом он сказал в комментарии "Громадському" на Шествии достоинства в Киеве 24 августа.



"Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и прежде всего [военнопленных украинских] моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином [помощником президента РФ Владиславом] Сурковым, встретиться с ним", – сказал Волкер.



21 августа директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который входит в окружение Суркова, заявил: "Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемыми лицами. И моряков тоже".



Также источник российского "Интерфакса" сообщил, что Россия может выдать Украине политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка для отбывания наказания, назначенного российскими судами, на родине.



22 августа адвокат Валентин Рыбин сообщил, что граждане РФ Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят в Украине юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами.



Экс-бойца спецподразделения "Беркут" и участника "самообороны Крыма" Александра Саттарова могут обменять на одного из захваченных ФСБ России украинских моряков, заявил адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий.



РБК со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом переговоров, сообщило, что Москва и Киев достигли предварительной договоренности об обмене 33 украинцев на 33 россиян. Агентство отмечало, что для проведения переговоров об обмене в Москву прибыла уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



23 августа в Киев приехала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.



Рыбин 23 августа заявил, что обмен удерживаемым лицами между Украиной и РФ состоится в ближайшее время.

Источник : https://gordonua.

