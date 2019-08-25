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Зеленский рассказал, что у него есть два кандидата на пост премьера

25.08.2019 07:41
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Зеленский рассказал, что у него есть два кандидата на пост премьера

По словам президента, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике.

Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии. Об этом он сказал во время приема по случаю Дня Независимости, передает LB.ua.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", – сказал президент.

По его словам, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике.

"Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", – добавил он.

Зеленский рассказал, что кандидат в премьеры должен представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

"Я не знаю, какие переговоры они ведут, (но перед ними поставлена) задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить", - сказал президент.

На вопрос, останется ли в новом Кабмине Арсен Аваков, Зеленский ответил: "Не знаю".




Теги: Донбасс, премьера, кандидат, пост, Зеленский
 
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