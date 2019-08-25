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Жители Запорожской области умоляют Зеленского защитить их
Вышли под Офис Президента Украины.
Жители Запорожской области вышли под Офис Президента Украины с требованием обратить внимание на ситуацию в Запорожской области, назначить Главу ОГА и заставить правоохранительные органы расследовать преступления против жителей области.
Основные проблемы, которые озвучили люди - земельное рейдерство под прикрытием партии “Слуга народа”, бездействие полиции, блокировка работы органов местного самоуправления и дестабилизация ситуации в регионе псевдоактивистами.
Сотни человек приехали в Киев из Черниговского, Бильмакского, Пологовского, Бердянского районов и города Бердянска. По их мнению, отсутствие назначенного представителя Президента в Запорожской области - председателя облгосадминистрации , а также ожидаемая смена руководителей правоохранительных органов, обострили криминогенную обстановку.
Так, по словам жителей Бильмакского и Бердянского района, бывший кандидат в Верховную Раду от политической партии “Слуга народа” Виталий Боговин называет себя представителем команды Президента в регионе. Его коммерческие структуры являются одними из крупнейших землевладельцев в области и активно ведут рейдерские захваты земель у мелких фермеров. Куда только не обращались пострадавшие- и полицию и в прокуратуру и в суды. Но везде их обращения были проигнорированы.
На митинге выступила одна из пострадавших от рейдерских атак Боговина, Любовь Конькова. Женщина руководит небольшим фермерским хозяйством в селе Шевченково, Бильмакского района. Её семья подвергалась физической расправе со стороны людей, нанятых землевладельцем.
- Боговін захватив наші паї! Він приходив до нас і пропонував продати паї селян. Ми кажемо: а як же ж люди!? Він - А навіщо вам люди? Тут будемо тільки ми! Потім охоронці Боговіна тричі підходили до мого сина з тим же питанням. Він відмовив. Так вони вислідили його і побили. Ми звернулись до поліції. Син цілий місяць пролежав у лікарні. Але поліція не реагує! І вони ж таки захватили наші паї. Ми звісно почали судитися з ним. Але суд на його стороні. Ганьба!
Любовь Конькова – единственная, кто пытается бороться с рейдерством Боговина. Десятки таких же фермеров-одиночек по всей Запорожской области сидят в страхе, наблюдая такое бездействие правоохранителей. Люди без сопротивления отдают землю, которую обрабатывали много лет. Ситуация накалена до предела
- У нас в Новопетрівці самий нижчий у нього результат на виборах був. Так він тепер людям каже, що позвільняє всіх, хто ще залишився працювати.
- Он прикрывается тем, что представляет партию "Слуга народа". Потому что Боговин- представитель Президента! А Президент в курсе, какие у него представители? - выступил житель Бердянска.
Отдельно митингующие обратили внимание на попытки дестабилизировать ситуацию в приграничном Бердянске, где под видом “активистов” из числа бывших участников АТО фактически действует банда, которая вмешивается в работу коммунальных предприятий, органов местного самоуправления, запугивает людей. По данным митингующих и информации в СМИ, эта группа - “Военно-патриотическое объединение участников АТО “Справедливость”, сегодня действует в Запорожской области как “ГО “Сармат”.
Люди не безосновательно считают, что действия этой группировки покрываются высшим руководством Национальной полиции. Масса криминальных дел в отношении “псевдоактивистов” тормозятся в кабинетах, возможно, не без участия Вячеслава Аброськина - первого заместителя Главы Нацполиции Украины.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, Запорожская область, Зеленский
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