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Армия России стягивает в Крым солдат и военную технику: что происходит

26.08.2019 15:41
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Армия России стягивает в Крым солдат и военную технику: что происходит

Россией были начаты масштабные военные учения на территории оккупированного Крыма, где задействованы более восьми тысяч человек.

Так, армия страны-агрессора задействована на территории Южного военного округа. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на РИА "Новости".

Как сообщается, военные учения оккупантов проходят под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Известно, что Российской Федерацией были направлены военнослужащие на 12 полигонов.

Они располагаются в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и аннексированном Крымском полуострове.

Также отмечается, что в учениях используют свыше 2,5 тысячи единиц военной техники, включая примерно 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, армия, солдаты, военная техника
 
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